Oito são presos por roubar cabos telefônicos em São Paulo

Daniela do Canto, Central de Notícias,

Oito pessoas foram presas na madrugada desta segunda-feira, 5, acusadas de roubar cabos telefônicos na capital paulista. A investigação da Polícia Civil começou há 4 meses e no momento da prisão o grupo usava dois veículos e uniformes com logos de uma empresa que presta serviços à Telefonica. As prisões aconteceram na região da Saúde, na zona sul de São Paulo.

O grupo é acusado de roubar 1,5 toneladas de fios de telefones antes da abordagem. Por noite, o grupo roubava até 2 toneladas de fios, segundo as investigações. As prisões foram feitas por volta das 0h30 na esquina da Alameda dos Guatás com a Avenida Piassanguaba.

Os presos foram surpreendidos por policiais da 3ª Divisão de Investigações Sobre Furtos e Roubos de Veículos e Cargas (Divecar) do Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado (Deic). Junto com os presos, a polícia apreendeu uma ordem de serviço falsa.