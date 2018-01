Oito são presos em operação contra a venda de falsos atestados

A Polícia Civil já prendeu oito pessoas e apreendeu 170 atestados falsos na "Operação Atestado 4" que realiza nesta quarta-feira, 25. A proposta da ação é combater a venda dos documentos médicos em São Paulo e diminuir as faltas no trabalho, principalmente no serviço público.

Os setores de inteligência do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e da Corregedoria Geral da Administração (CGA) trabalharam durante sete dias para realizar hoje as prisões de pessoas envolvidas na venda dos documentos falsos. A operação, que contou com 39 policiais civis e 12 viaturas, foi encerrada às 14 horas.