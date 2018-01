Oito programas para aproveitar o Dia do Meio Ambiente em SP

Sexta-feira, 5 de junho: emenda de feriado de Corpus Christi para alguns e... Dia do Meio Ambiente para todos. A data é celebrada mundialmente desde 1972, quando foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia. Em terras tupiniquins, comemora-se também.

Pela capital paulista, há programas bem diversificados para quem quer se conectar com a natureza. A cidade tem hoje mais de 100 parques municipais, 8 parques urbanos estaduais e aproximadamente 5 mil praças, de acordo com relatório da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Para além da área verde em si, algumas atividades em São Paulo marcam a data. Confira:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Biodiversidade na Nutrição, na Saúde e nos Cuidados Pessoais

Em três encontros, o público vai conhecer plantas alimentícias que não são comuns, ervas medicinais para restabelecer o equilíbrio do corpo e da mente, além de alguns cosméticos naturais.

Observações: 20 vagas por encontro. Distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência no local. Com MUDA-SP.

Onde: SESC Pompeia - Rua Clélia, 93 - Vila Pompeia

Quando: Dias 4, 5 e 6 de junho, das 14h30 às 17h30

Oficina de Terrário

A oficina ensina os participantes a cultivarem um terrário, sistema que recria condições semelhantes ao ambiente natural. Ideal para quem quer aprender a plantar. O evento é para todas as idades.

Promovido pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

Onde: Parque Severo Gomes - Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta

Quando: Dia 5 de junho, das 10h às 13h

Exposição sobre os 5r’s: Reciclar; Reduzir; Recusar; Repensar; Reutilizar

Cartazes com ilustrações educativas estarão em exposição no Parque M’ Boi Mirim. A ideia é conscientizar os visitantes da necessidade de repensar o uso de recursos naturais.

Promovido pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

Onde: Parque M’ Boi Mirim -Estrada do M’Boi Mirim, 7.100 – Jardim Ângela

Quando: Dia 5 de junho, das 12h às 16h

Oficina de artesanato

Participantes de todas as idades podem colocar a mão na massa e criar utensílios com materiais simples.

Promovido pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

Onde: Parque Nabuco - Rua Frederico Albuquerque, 120 – Jd. Itacolomi / Cidade Ademar

Quando: Dia 5 de junho, a partir das 14h

Oficina de jogos recicláveis

A proposta da oficina é incentivar crianças a criarem brinquedos com materiais recicláveis. No evento, participantes vão desenvolver um jogo da velha com materiais que seriam descartados.

Promovido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Onde: Parque Villa-Lobos - Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001 - Alto dos Pinheiros

Quando: Dia 5 de junho, das 10 às 12h

Peça teatral infantil 13 Gotas

Em um ônibus adaptado para o espetáculo, a Cia Teatral BuZum! apresenta a peça 13 Gotas. A Edukatu, rede gratuita e aberta de aprendizagem para consumo consciente, participa.

Promovido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Onde: Parque da Juventude - Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630 - Santana

Quando: Dia 5 de junho, às 10, 10h40, 11h20, 13h30, 14h20 e 15h10

Jogos de Tabuleiros Ambientais

Jogos de tabuleiros com temática ambiental estarão disponíveis em parques da cidade. Monitores auxiliam o público a jogar e a aprender sobre água, resíduos sólidos, fauna e consumo sustentável.

Promovido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Onde: Parque Villa-Lobos, Parque da Água Branca, Parque do Belém e Parque Gabriel Chucre – Carapicuíba

Quando: Dia 5 de junho

Exposição Ameaçados - lugares em risco no século XXI

O fotógrafo Érico Hiller, colaborador de revistas como National Geographic Brasil, Lonely Planet e Rolling Stone, exibe 40 fotos de ambientes que podem desaparecer. As imagens mostram o Ártico e o Monte Kilimanjaro que estão em processo acelerado de derretimento, as Ilhas Maldivas que podem sumir devido ao aumento do nível dos oceanos, a Mata Atlântica brasileira que sofre com os desmatamentos, e o sul da Etiópia, onde a intervenção humana destrói culturas tradicionais.

Onde: Shopping Ibirapuera - Av. Ibirapuera, 3.103 - Moema

Quando: de 1 a 28 de junho de 2015, das 10h às 22h