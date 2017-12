Oito pessoas já foram ouvidas sobre morte de jovem no litoral

Oito pessoas já foram ouvidas sobre a morte da adolescente Léia Cristina da Quinta Schemkel, de 16 anos. Ela foi encontrada morta no apartamento onde morava com a irmã no domingo, 25, em São Vicente, no litoral sul paulista. Duas das pessoas ouvidas sobre a morte da jovem eram amigas íntimas dela. Veja também: Adolescente é achada morta em apartamento de São Vicente O diário pessoal da adolescente foi usado para dar informações sobre pessoas próximas à vítima, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. A vítima foi achada morta sobre o colchão. Não havia sinais de violência e foram encontradas manchas roxas em seu pescoço. As imagens do circuito interno de segurança mostram a chegada do homem, às 7h20 da manhã do domingo, meia hora depois que a irmã da vítima saiu para trabalhar. Ele fica no portão e só consegue entrar quando um morador sai do prédio. Já no corredor, ele tenta abrir a porta que dá acesso à escadaria, mas não consegue. A última imagem do suspeito mostra ele olhando para cima. Depois de ver a gravação, o delegado Jorge Álvaro Cruz, que investiga o caso, voltou ao local do crime para verificar a possibilidade de o assassino ter escalado o muro. As suspeitas da polícia só serão confirmadas com o laudo do Instituto Médico-Legal, que vai indicar o horário da morte da adolescente. Por enquanto, a hipótese mais provável é de que a jovem tenha sido morta enquanto dormia.