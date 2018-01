Oito pessoas ficam feridas em acidentes de trânsito em SP

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou uma série de acidentes de trânsito na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 20. O choque entre três automóveis deixou pessoas feridas no cruzamento das avenidas Guilherme Cotching e Nadir Figueiredo, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Três vítimas foram socorridas ao PS Tatuapé, duas ao PS de Vila Maria e a outra ao Hospital São Paulo.

O choque de um veículo contra um poste, às 1h20, deixou duas pessoas feridas, na altura do número 3.000 da Avenida Carlos Caldeira Filho, no bairro do Campo Limpo. As vítimas, com ferimentos leves, foram encaminhadas ao PS do Campo Limpo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um caminhão de feira tombou, por volta da 1h30, na altura do número 3.300 da Avenida Raimundo Pereira Magalhães, bairro de Pirituba, zona oeste de São Paulo. Ninguém ficou ferido, mas a carga se espalhou pela pista.