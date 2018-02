Oito morrem em estrada bloqueada por bandidos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ladrões teriam colocado pedras na pista para interromper o tráfego e assaltar os motoristas. Por volta da 1 hora, o motorista de um caminhão de Vila Velha (ES) carregando gesso tentou desviar do bloqueio e bateu de frente com outro veículo de carga, de Serra Talhada (PE), com latas de óleo comestível. Os dois caminhoneiros morreram na hora.

Cerca de uma hora depois, um caminhão-tanque com placa de São Paulo, carregando produtos químicos, parou a cerca de 30 metros do local do acidente. Segundo o motorista, a intenção dele era sinalizar o local. Mas uma van com placa de Triunfo (PE), que seguia pouco atrás, transportando oito pessoas, não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do veículo. Seis pessoas morreram na hora. Os sobreviventes seriam duas crianças, feridas e em estado grave, que foram transferidas para Petrolina (PE).