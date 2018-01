Oito mãos criam o desfile da escola Mocidade Alegre

O quarteto fantástico do carnaval de São Paulo. A definição é dos quatro carnavalescos que criaram o desfile da Mocidade Alegre. Pela primeira vez, a apresentação da escola não estará sob responsabilidade de uma única pessoa; foi criada a oito mãos. Veja também: Bate o coração da Mocidade Alegre Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP O único carnavalesco de São Paulo é o autor do enredo, Sidnei França. Flávio Campello, de 31 anos, é carioca e está debutando na folia paulistana. Formado em Belas Artes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responde pela criação. Fábio Lima, 31 anos, é carioca e mora no Rio de Janeiro. Passou pela Portela, União da Ilha e Viradouro. Há 10 anos acompanha a Mocidade Alegre e agora cuida do ateliê. Aos 33 anos, Márcio Gonçalves começou no carnaval carioca há 18 anos recolhendo lixo. Agora é o responsável pelas alegorias.