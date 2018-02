Oito jovens morrem no Paraná após colisão Oito jovens entre 15 e 23 anos morreram e quatro ficaram gravemente feridos após se envolverem em um acidente frontal entre dois carros - em um deles havia sete passageiros. O acidente ocorreu na madrugada de ontem em Quedas do Iguaçu (a 428 quilômetros de Curitiba). A Polícia Rodoviária Estadual não divulgou os motivos do acidente, pois os laudos da perícia não estão prontos, mas informou que um dos carros invadiu a pista contrária logo após uma curva. Chovia forte na hora do acidente.