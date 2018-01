Oito criminosos invadem e roubam condomínio em SP

Oito criminosos invadiram e roubaram nesta manhã um condomínio de casas na região de Campo Belo, zona sul de São Paulo. Seis conseguiram fugir após a chegada da Polícia Militar (PM), levando dinheiro, dois celulares e uma máquina fotográfica. Com os dois detidos os agentes apreenderam uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38.

O grupo chegou ao local no começo da manhã em dois carros e rendeu o porteiro. Depois, eles invadiram uma das seis casas do condomínio. Segundo a PM, a intenção dos criminosos era roubar todas as residências do local, mas um dos vizinhos percebeu a ação do grupo e acionou os policiais.