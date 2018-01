Oficina pede revisão de parecer que libera obra Dezenas de pessoas, entre artistas, políticos e amantes das artes, estiveram nesta quinta-feira, 5, no Teatro Oficina, no Bexiga, centro de São Paulo, para discutir o recente parecer do Condephaat (órgão estadual de proteção ao patrimônio) que autorizou a construção de duas torres comerciais no terreno vizinho ao estabelecimento. No fim da audiência pública ficou decidido que será encaminhado um pedido de revisão ao Conpresp. A audiência foi convocada pelo ator e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa.