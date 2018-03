Oficial devolve itens furtados no Alemão Um tenente do Exército devolveu dois aparelhos de ar-condicionado e uma chopeira furtados há cerca de 20 dias de uma casa abandonada no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. A sindicância, aberta porque soldados denunciaram o oficial, apontou coparticipação de dois cabos, que teriam transportado os produtos. Segundo a instituição, um Inquérito Policial Militar será aberto nesta semana.