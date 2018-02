Oficial de Justiça e enfermeiro baleados na Aclimação seguem na UTI

SÃO PAULO - O oficial de justiça e o enfermeiro baleados na manhã de quinta-feira, 18, pelo administrador de empresas Fernando Gouveia, de 32 anos, na Aclimação, continuam internados em estado estável em dois hospitais da capital paulista. A psicóloga Silvia Helena Godin, de 45 anos, atingida no rosto por Gouveia, havia sido transferida para o Hospital São Camilo ontem, mas não teve o estado de saúde divulgado a pedido da família.

O oficial Marcelo Ribeiro de Barros, de 49 anos, foi atingido por um tiro que passou rente ao seu coração e perfurou o pulmão. Atendido inicialmente no Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM), como as demais vítimas, ele teve um hemorragia grave e os médicos drenaram cerca de um litro de sangue de seu pulmão. No fim da tarde, quando seu estado se estabilizou, ele foi transferido para o Hospital Bandeirantes, na Liberdade, região central da cidade, onde está em observação.

O enfermeiro Márcio Teles de Lima, de 27 anos, foi atingido no rosto e, assim como Silvia, teve o maxilar fraturado. O projétil ficou alojado na sexta vértebra cervical, um pouco abaixo do pescoço. Segundo o último boletim médico do Hospital Alvorada, em Moema, na zona sul, ele deu entrada na unidade às 19h46 e está consciente.