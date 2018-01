Oficial de Justiça é detido com drogas Um oficial de Justiça foi preso no sábado saindo da Rocinha com cinco comprimidos de ecstasy e dois sacolés de cocaína escondidos na cueca. Amadeu Neves Bastos, de 38 anos, estava no carro de Thiago de Mesquita Dias Moreira Franco, de 29 anos, sobrinho do ex-governador do Rio Moreira Franco. Eles tentaram fugir da polícia, mas foram detidos na Auto-Estrada Lagoa Barra. O oficial de Justiça afirmou que as drogas eram para consumo próprio, foi autuado e liberado.