Oficial atuou na zona leste e na Defesa Civil

A última promoção, para coronel, ocorreu em 2010. Além dos cursos da Polícia Militar, o coronel tem formação em Ciências Jurídicas.

Boa parte de sua carreira foi em cargos operacionais. Atuou em Bauru, no interior, onde coordenou a Polícia Militar Rodoviária e o 4.º Batalhão do Interior. Era capitão quando prendeu pessoalmente, em 1999, o então prefeito de Bauru Antônio Izzo Filho, acusado de corrupção. Na capital, Meira foi comandante do Policiamento de Área Metropolitano 4, na zona leste.