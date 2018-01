Oficiais do Exército foram ao casamento de Chaparro Quatro altos oficiais do Exército colombiano estiveram no casamento do traficante Néstor Chaparro. O escândalo foi revelado no mês passado pelo jornal El Tiempo, que obteve gravações da cerimônia realizada em 2004. Os vídeos foram encontrados em uma das propriedades do traficante. O caso abriu uma crise no governo de Álvaro Uribe. Um dos oficiais filmados, coronel Juan Carlos Castañeda, ocupava o cargo de adido militar na Embaixada da Colômbia no Brasil. Pressionados, todos os oficiais acabaram renunciando aos cargos.