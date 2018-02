Oficiais de Justiça verificam se 80% da frota do ABC está em circulação

SÃO PAULO - A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTUSP) informou que oficiais de Justiça vistoriam os terminais metropolitanos para verificar o cumprimento da determinação de manter 80% da frota em circulação no ABC paulista. A categoria está em greve por reajuste salarial.

Veja também:

Sindicalistas decidem manter greve da CPTM até assembleia no fim do dia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Greve da CPTM é ampliada para todas as linhas; ônibus seguem parados no ABC

Integração na Estação Pinheiros do Metrô é adiada por greve na CPTM

A EMTU conseguiu ontem a liminar que obriga a circulação de pelo menos 80% da frota de 850 ônibus, em 130 linhas, que atendem os passageiros em toda a região. A multa diária para o descumprimento da decisão é de R$ 200 mil.

Das 19 empresas que atuam no ABC, quatro operam normalmente, uma de forma parcial e 14 estão totalmente paralisadas. No Corredor Metropolitano ABD (São Mateus Jabaquara) dos cerca de 200 ônibus programados no horário de pico, 90 atenderam à população.

Na região do ABC operam 130 linhas com aproximadamente 850 ônibus. O movimento grevista afetou aproximadamente 200 mil dos 550 mil passageiros na quarta-feira, 1º.

Os trabalhadores querem 15% de aumento nos salários, mas as companhias oferecem 8%. Uma reunião de conciliação será realizada as 14 horas de hoje, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Policiamento. O Comando de Policiamento de Área Metropolitano (CPAM/6), da Polícia Militar, disse que reforçou a segurança nas estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no ABC paulista para evitar tumultos em razão da greve deflagrada pelos funcionários da companhia. O CPAM/6 é responsável pelas cidades da região. Não há informação se a Polícia Militar reforçou o policiamento na capital.

A greve dos ferroviários afeta todas as 89 estações de trens em São Paulo. Cerca de 2,4 milhões de usuários estão sendo prejudicados pela paralisação nas seis linhas.