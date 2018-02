Oficiais de Justiça fazem reintegração de posse no ABC

SÃO PAULO - Começou às 7 horas desta terça-feira, 19, a reintegração de posse de um terreno na Vila Ferreira, na região do bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

A área da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado (CDHU) fica nas proximidades da Rua João Batista Capitâneo e concentra pelo menos 100 famílias, equivalente a aproximadamente 400 pessoas.

A Polícia Militar enviou equipes para o local para acompanhar a reintegração. Segundo a corporação, até as 8h30 os oficiais de Justiça cumpriam a decisão judicial sem problemas.