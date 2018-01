Oferta do serviço deve crescer, afirma Alshop Para o presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping, Alshop, Nabil Sahyoun, a tendência é que a oferta do serviço de valet cresça nos centros de compra. "Com a frota de carros crescendo e menos espaço, ele tende a aumentar. Mas, ao mesmo tempo, os shoppings têm de buscar alternativas para as áreas comuns, criando mais andares", afirma.