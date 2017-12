Odontologia de Bauru: iniciativas bem-sucedidas em prol da sociedade

Há 52 anos formando odontólogos e fonoaudiólogos de alto nível, a Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da USP pode se orgulhar em ter sido berço de uma das mais bem-sucedidas iniciativas de uso de conhecimento gerado na universidade em prol da sociedade.

Em 1967, o então jovem professor-doutor José Alberto de Souza Freitas, também conhecido como tio Gastão, liderou o grupo de docentes que iniciou o atendimento a crianças portadoras de fissuras labiopalatinas em uma das clínicas da faculdade.

Com o atendimento crescente, alguns anos depois conquistou um espaço próprio, que passou a ser chamado de Centrinho. Em 25 de março de 1976, por decreto governamental, o Centrinho se tornou o Hospital de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais - hoje Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais / HRAC-USP. Em 11 de janeiro de 2005, foi reconhecido pelos Ministérios da Educação e da Saúde como hospital universitário de ensino e considerado referência internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no tratamento de anomalia craniofacial.

O HRAC/USP faz parte do câmpus da USP Bauru, que, com os cursos de Odontologia e Fonoaudiologia da FOB, consolida-se como polo de saúde da USP no interior de São Paulo. É especializado na reabilitação de fissuras labiopalatinas, anomalias congênitas do crânio e da face e deficiências auditivas. Oferece tratamento integral e multidisciplinar, dedicando 100% de sua capacidade instalada a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como hospital de ensino, oferece programas apenas de pós-graduação, no stricto sensu (mestrado e doutorado), lato sensu (dez cursos de especialização na área da saúde), Residência Médica em Otorrinolaringologia, Residência Multiprofissional em Saúde - Síndromes e Anomalias Craniofaciais, Residência Multiprofissional em Saúde Auditiva, além de cursos de aperfeiçoamento e atualização.

Ao longo de seus 47 anos de existência, o HRAC/USP possibilitou a reabilitação de milhares de pacientes, dando a eles e a seus familiares um alento positivo de vida pessoal, integração social e qualidade de vida. Esse é um legado indiscutível e considerável que deve ser creditado à USP de contribuições significativas para a sociedade brasileira.

Como "uspiana" que sou desde os 17 anos de idade, destaco que o maior patrimônio da Universidade de São Paulo são os docentes, funcionários e alunos que circulam diariamente em seus câmpus. Comparo-os ao sangue que corre nas nossas veias e faz nosso coração pulsar nos dando vida: assim são essas pessoas que dão vida à querida USP.

Professor Marco Antonio Zago, nosso reitor, ressalta a seus colaboradores que neste momento a gestão da USP e de suas unidades exige serenidade, cautela, habilidade, planejamento cuidadoso e criatividade frente às limitações orçamentárias que ora passamos. Com a força e empenho de todos, tenho convicção de que passaremos por esses percalços de forma sustentável, sem comprometer o destaque e a grandeza da USP, que neste ano completa oito décadas transformando positivamente a vida de tantas pessoas.

MARIA APARECIDA DE ANDRADE MOREIRA MACHADO É PROFESSORA TITULAR, DIRETORA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU DA USP E PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP