Ocupando carro roubado, bandido provoca acidente ao fugir pela Marginal

SÃO PAULO- Após causar um acidente na pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, cerca de 300 metros antes da Ponte Cruzeiro do Sul, na região centro-norte da capital paulista, um assaltante, que estava ao volante de um Renault Clio cinza roubado, acabou preso por policiais do 5º Batalhão e da 3º Companhia do 9º Batalhão, por volta da 0h15 desta quinta-feira.

O criminoso haviam assaltado uma loja do Habib´s localizada na Vila Guilherme, região nordeste da cidade, fugiu pela Marginal, mas foi caçado pela PM e só parou o Renault após o veículo roubado bater contra um Corolla, ocupado por duas pessoas, que sofreram ferimentos leves. O caso foi encaminhado para o plantão do 9º Distrito Policial, de Santana.