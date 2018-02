Ocupação de combate ao crack segue até 2013 Para combater o crack, a Força Nacional de Segurança Pública deve ocupar por mais um ano o Morro Santo Amaro, na zona sul do Rio. Cerca de 150 agentes da Força Nacional encontram-se no local desde maio. A cada três meses ocorre a renovação do convênio para a região, que ainda não conta com Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).