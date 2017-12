Ocupação da Câmara Municipal do Rio entra no quarto dia

RIO - A Câmara Municipal do Rio continua ocupada por manifestantes que ingressaram no prédio na última sexta-feira, 9. Uma reunião dos vereadores que estava marcada para a manhã desta segunda-feira, 12, para discutir as reivindicações, foi adiada para as 14h. Até lá, a Câmara permanecerá fechada, segundo a direção da Casa.Nem funcionários estão autorizados a entrar.

Ao chegar à Câmara, eles se deparam com as portas fechadas e não encontram ninguém para autorizar o ingresso no prédio. No entorno, cerca de 40 manifestantes permanecem acampados. Eles estenderam faixas e entoam palavras de ordem contra quatro dos cinco integrantes da CPI dos Ônibus. Os manifestantes exigem a substituição dos vereadores da base do prefeito Eduardo Paes (PMDB) que compõem e comissão de investigação da concessão de linhas na cidade.

Desde o início da ocupação, na sexta-feira, 9, os manifestantes exigiam a escolha do vereador Eliomar Coelho (PSOL) para a presidência da CPI. Mas os vereadores escolheram os peemedebistas Chiquinho Brazão e Professor Uóston para os cargos de presidente e relator, respectivamente.

No domingo, 11, os 13 manifestantes no interior do prédio estavam impedidos de receber agasalhos, papel higiênico, colchonetes e carregadores de celular.