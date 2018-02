Ocorrências policiais causam congestionamento na Via Dutra

SÃO PAULO - Duas ocorrências policiais causavam, à 1 hora desta madrugada de sábado, 27, congestionamento de pelo menos 1 quilômetro na pista marginal da rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo-Rio de Janeiro na região de Guarulhos, na Grande São Paulo.

No final da noite, dois assaltantes foram presos pela PM no acesso da avenida Anielo Pratici à pista marginal da Dutra quando fugiam em uma lotação após assaltar um casal, com duas crianças, uma delas de colo e outra de 12 anos. O casal, que teve bolsa, celulares e dinheiro roubados, deixava um buffet na Avenida Tiradentes quando foi abordado. Uma das vítimas, usando o próprio veículo, seguiu a van e auxiliou a PM.

Já na região do Shopping Internacional, um veículo roubado capotou quando era perseguido por policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Os dois ocupantes, acusados de iniciar um sequestro relâmpago no bairro de Pinheiros, na zona oeste de SP, foram detidos após capotarem o carro.