Obrigatoriedade do sistema antifurto em veículos novos é adiada para o fim do ano O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) adiou pela terceira vez o prazo para que todos os veículos saídos de fábrica tenham sistema antifurto. O mais recente cronograma - publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União - prevê a instalação gradual a partir do dia 1.º de setembro para os novos veículos de passeio, caminhões, ônibus e micro-ônibus. A totalidade da frota desses veículos saídos de fábrica deve trazer o dispositivo a partir de 27 de dezembro.