Obras são suspensas após morte de operário As obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, estão suspensas por tempo indeterminado pela concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, por causa da morte de um operário soterrado na sexta-feira. Segundo a assessoria de imprensa da administradora, será feita nesta semana análise técnica para avaliar quando as obras, paradas desde o dia do acidente, poderão ser retomadas.