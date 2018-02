Obras provocam interrupções no Trecho Sul do Rodoanel a partir desta noite O Trecho Sul do Rodoanel vai sofrer interdições entre as 21 horas de hoje e as 9h30 de amanhã. As interrupções são necessárias para a colocação de vigas para a construção de uma passarela, na altura do km 84 - entre a Via Anchieta e a cidade de Mauá. A maior parte das interdições será parcial, mas haverá três momentos em que uma das pistas será totalmente bloqueada. Entre 0h20 e 1 hora e de 1h40 até 2h20 de amanhã, será paralisada a pista externa (sentido Mauá). Entre 6h20 e 7 horas, será a vez da pista interna (no sentido da Rodovia Régis Bittencourt). Em alguns momentos, os motoristas vão precisar seguir em comboios, que serão organizados pelo consórcio SPMar, responsável pelo Trecho Sul, e pela Polícia Rodoviária.