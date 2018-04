Obras previstas para o primeiro semestre ainda nem começaram

Segundo o cronograma da Agenda 2012, este deve ser o ano mais "verde" da cidade: nada menos que 32 novos parques estão previstos para serem inaugurados até dezembro. A reportagem, entretanto, visitou seis áreas cuja inauguração está prometida para junho e constatou que, na maior parte delas, as obras ainda nem começaram.

É esse o caso do futuro Parque Linear Cipoaba, em São Mateus. No local, há um pouco de tudo: barracos irregulares, criação de galinhas e patos, carcaças de veículos abandonados, hortas de alface e pés de milho. Mas a maior atração atual do futuro parque é o trio Bandido, Negão e Milagre - que são, respectivamente, um pônei, um cavalo e um bezerro criados por um grupo de 12 amigos das redondezas. Segundo um deles, que se identificou apenas como Emerson, os bichos alegram as crianças do bairro e dormem em uma cocheira particular, apesar de pastar diariamente em área pública.

No futuro Linear Ivar Beckmann, na Lapa, as obras também nem começaram. Lá, o que existe hoje é uma enorme feira livre ocupada por camelôs que ainda nem foi desmontada pela Prefeitura. Já no Sena, do Tremembé, a situação é diferente: segundo moradores, ele já existia como a antiga Praça Coronel Pedro de Castro. Após uma reforma de R$ 431 mil, a área vai mudar de nome e receber a denominação "parque", mesmo sem haver desapropriação prevista no local para acréscimo de área. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informou que os parques citados se encontram em fase de projeto, mas não comentou se há atraso no cronograma das obras.