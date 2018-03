Obras pretendem aliviar vias e criar polo na zona leste

Congestionamento. Segundo a Prefeitura, saturação da Marginal vai cair de 110% para 85%

A nova pista da Marginal do Tietê recebeu neste fim de semana carros a 300 km/h - velocidade que, num dia normal, renderia multa de R$ 574 e suspensão da carteira. A partir do fim do mês, no entanto, a Prefeitura espera que os paulistanos possam dirigir pela via sem pisar tanto no freio. Nove meses de obras e R$ 1,9 bilhão depois, a expectativa é que a Marginal não pare mais com os congestionamentos.

O governo continua apostando na inauguração da Nova Marginal no fim do mês, junto com a entrega do Trecho Sul do Rodoanel, mesmo depois de meses de chuvas fortes na cidade. Segundo o secretário municipal dos Transportes, Alexandre de Moraes, a via agora poderá ter lentidão, mas não vai mais parar totalmente - isso porque, com as novas faixas, o nível de saturação da Marginal vai cair de 110% para 85%. Contando com todo o pacote de obras viárias previstas para os próximos meses - Trecho Sul do Rodoanel e ampliação da Avenida Jacu-Pêssego -, o governo não só espera coordenar o tráfego de caminhões como estuda alternativas para melhorar o urbanismo de alguns bairros, principalmente da zona leste.

"Juntamente com o trecho sul, a ampliação da Tietê vai causar efeitos em toda a cidade", diz Moraes. A previsão é de que a nova pista aumente a velocidade média na via de 45,2 km/h para 59,1 km/h. Esse ganho, no entanto, não deve ser sentido a partir do fim deste mês. Isso porque o projeto prevê quatro novas pontes sobre a via e a construção de três viadutos - próximo das Pontes das Bandeiras, Presidente Dutra e do Tatuapé. A previsão é de que essas obras fiquem prontas somente em julho - o que, para especialistas, pode formar gargalos na via.

Operação Urbana. Além da Tietê, a Prefeitura aposta as fichas na ampliação da Avenida Jacu-Pêssego para aliviar o trânsito da capital. Hoje com 13 quilômetros, a via ganhará um conjunto de pontes, viadutos e vias rápidas que se estendem por 28 quilômetros, entre o Rodoanel Mário Covas, em Mauá, e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. Prometido para o segundo semestre, o complexo foi projetado para ser uma espécie de substituto do Trecho Leste do Rodoanel, integrando as Rodovias Dutra e Ayrton Senna, a Radial Leste e a zona industrial de Itaquera.

A nova Jacu-Pêssego também vai dar à Prefeitura a possibilidade de mudar a infraestrutura da região leste, incentivando a instalação de empresas em Itaquera. Como uma enorme frota de caminhões vai passar por ali, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano já prepara a aprovação do estudo de impacto ambiental para lançar a Operação Urbana Jacu-Pêssego - incentivo que deve aumentar a verticalização no local.

Cepacs. A criação da Operação Urbana vai ampliar o potencial construtivo da região, pois permitirá um coeficiente de aproveitamento dos terrenos maior do que o permitido em outras áreas. Para poder usufruir desse benefício, as construtoras têm de adquirir títulos da Prefeitura, chamados de Cepacs, cujo valor será reutilizado em obras em Itaquera. Além disso, a Prefeitura vai usar a lei de incentivos fiscais para aliviar a carga de tributos como ISS e IPTU das empresas interessadas em se instalar em Itaquera - criando um polo com atividades econômicas locais.

"Poderemos aproveitar o novo fluxo de caminhões e levar mais empregos para a zona leste", diz o secretário de Desenvolvimento Urbano, Miguel Bucalem. "As novas vias e o Rodoanel vão criar uma dinâmica nova e, assim, poderemos criar requalificações em vários bairros."

CRONOGRAMA

27 de março

A Dersa promete terminar as obras do Trecho Sul do Rodoanel no fim do mês

Abril

Novas pistas da Marginal do Tietê devem aumentar a velocidade média na via para 59,1 km/h

Julho

A Marginal do Tietê ainda vai ganhar quatro pontes e três novos viadutos - próximo das Pontes das Bandeiras, Presidente Dutra e Tatuapé

Segundo semestre

Hoje com 13 quilômetros, a Avenida Jacu-Pêssego ganhará pontes, viadutos e vias rápidas que se estendem por 28 quilômetros, entre o Rodoanel Mário Covas, em Mauá, e o Aeroporto Internacional, em Guarulhos