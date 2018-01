Obras paralisam trechos da Marginal Tietê e Régis Bittencourt

A pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Lapa, ficará interditada entre o fim da noite desta quinta-feira, 5, e a madrugada desta sexta-feira, 6, para aferição de radar fixo pelo Inmetro.

O bloqueio acontecerá entre as pontes do Limão e Julio de Mesquita Neto, das 23h de quinta-feira, 5, às 4h30 de sexta-feira, 6, para aferição de radar fixo pelo Inmetro. Os veículos que trafegam pela região deverão utilizar a pista local da Marginal Tietê.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Régis Bittencourt

A Rodovia Régis Bittencourt também terá um trecho interditado na região de Embu, durante as madrugadas dos dias 7 a 10 de novembro, para a realização e obras do Rodoanel. As pistas nos dois sentidos ficarão interditadas no quilômetro 279, durante o lançamento de cada viga do viaduto do Rodoanel Sul, no horário das 20 horas às 6 horas. Ao todo são 10 vigas. No intervalo das operações de lançamento, o tráfego será liberado.

A concessionária Autopistas, empresa que administra a rodovia, terá equipes operacionais apoiando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas intervenções de bloqueio das pistas e no comboio de tráfego na pista sentido São Paulo, no trecho entre a praça de pedágio de São Lourenço da Serra (quilômetro 299) e o ponto de bloqueio no quilômetro 279 (Rodoanel).

Não haverá possibilidade de desvio do tráfego durante os horários de operação, apenas o comboio de tráfego com velocidade reduzida nos intervalos de lançamento. Em virtude das obras, o tráfego pode apresentar lentidão no trecho, segundo a Autopistas. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 70 90 116.