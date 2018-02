Obras no fim da gestão somam quase R$ 12 bilhões Se todos os contratos anunciados por Gilberto Kassab (PSD) para o fim da sua gestão forem assinados, pelo menos R$ 11,9 bilhões em grandes obras serão iniciados no seu último ano de mandato. O próximo prefeito, portanto, terá de arcar com essa conta, já que a legislação impede a rescisão de contratos desse tipo durante a mudança de gestores.