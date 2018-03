Obras na Rodovia dos Tamoios são interrompidas no feriado

SÃO SEBASTIÃO - Os turistas que decidirem passar o feriado de 1º de maio no litoral norte de São Paulo não deverão enfrentar problemas nas rodovias que dão acesso à região. As obras de duplicação do trecho de planalto da Rodovia dos Tamoios (SP-99), que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, foram interrompidas na terça-feira e serão retormadas nesta quarta, quando haverá interrupção do tráfego das 13h30 às 15h30, no km 48 e km 57. Na sexta-feira, 3, a interrupção se dará da 0h às 4h30 no kms 16, 28, 48 e 57.

A situação é normal na Rodovia Rio-Santos, que corta São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, assim como nas rodovias Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba; e na Mogi-Bertioga.

Os turistas de um dia deverão ficar atentos à balneabilidade das praias. Ao menos 12 delas estão impróprias para o banho de mar: Itaguaçu, Sino, Itaquanduba, Perequê e Portinho (Ilhabela); Prainha e Barra do Sahy (São Sebastião); Indaiá (Caraguatatuba) e Félix, Itamambuca, Perequê-Mirim e Itaguá (Ubatuba).