Obras na Marginal do Tietê rompem duto da Comgás

Os motoristas devem evitar circular pela Marginal do Tietê, no sentido Castello Branco, próximo à Ponte Cruzeiro do Sul, na manhã desta terça-feira, 20, por conta do rompimento de um duto de gás da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás).

O problema na rede de gás ocorreu por volta das 4h30 desta terça, durante as obras da nova marginal feitas pelo Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), segundo a Comgás. Não há risco de explosão, de acordo com a empresa.

As faixas da esquerda da pista local e a da direita da pista expressa foram interditadas. Técnicos da Comgás estão no local efetuando os reparos, que devem terminar até as 8 horas. Os usuários, segundo a Comgás, não foram prejudicados, pois não houve interrupção do abastecimento.

A interdição das faixas provocou um congestionamento na Marginal do Tietê. A pista local registrava, às 7h30, 7.3 quilômetros de tráfego lento entre o local do incidente até a Ponte Aricanduva.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aconselha os motoristas a evitarem a área. Para quem segue pela da Marginal do Tietê (sentido Castello Branco), a CET recomenda utilizar como alternativa a pista expressa.