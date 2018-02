Obras na linha 4 do metrô interditam estações Paulista e Faria Lima

SÃO PAULO - As estações Paulista e Faria Lima da linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo estão interditadas neste domingo,13, por conta das obras nas estações Oscar Freire e Fradique Coutinho. Os usuários estão sendo atendidos gratuitamente por ônibus do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) que circularão, ininterruptamente, entre o trecho interrompido.

O passageiro deve retirar uma senha na área paga das estações Paulista e Faria Lima, conforme o Metrô, próxima

aos bloqueios. A senha garante o acesso dos usuários somente às duas estações da Linha 4-Amarela e vale apenas

para este domingo.

Na estação Oscar Freire, segundo informações do Metrô, será realizada a montagem de estrutura metálica do

mezanino. Já na estação Fradique Coutinho, ocorrerá a pintura do teto do corpo da estação e a montagem das

portas de plataforma. As atividades serão finalizadas às duas da manhã desta segunda-feira, 14, conforme o Metrô.