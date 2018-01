Obras na CPTM prejudicam funcionamento das linhas neste domingo

As obras neste fim de semana nas linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aumentaram o tempo de intervalo entre trens e interditaram alguns trechos neste domingo, 29 de junho.

Na Linha 7-Rubi, que faz a ligação entre as estações Luz e Jundiaí, das 4 horas até meia-noite deste domingo a circulação ficará entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Perus. Os usuários poderão fazer esse trecho por meio de ônibus de conexão nas estações Palmeiras-Barra Funda e Perus, com parada na Estação Pirituba.

As senhas para utilização dos ônibus de conexão gratuitos deverão ser retiradas nas estações. O intervalo médio de viagem, segundo a companhia, aumentará para 21 minutos entre Luz e Palmeiras-Barra Funda e para 15 minutos entre Perus e Jundiaí.

Na Linha 9-Esmeralda, que liga Osasco ao Grajaú, das 4 horas até a meia-noite haverá intervenções entre as estações Osasco e Pinheiros. Segundo a CPTM, os trens circularão com intervalo médio de 25 minutos no trecho entre as estações Grajaú e Presidente Altino. Para completar a viagem nos dois sentidos, será necessário fazer transferência na estação Presidente Altino para a Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi).

Obras estão sendo realizadas também na Linha 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra) das 8 horas às 18 horas, entre as estações Guapituba e Ribeirão Pires. O intervalo médio subirá para 10 minutos entre Brás e Mauá e 20 minutos entre Mauá e Rio Grande da Serra.

Já na Linha 11-Coral, haverá obras das 4 horas até a meia-noite entre as estações Corinthians-Itaquera e Guaianazes. O intervalo médio será de 30 minutos na linha toda - especificamente de 12 minutos entre Luz e Brás.

Na extensão entre as estações Guaianazes e Estudantes, não haverá circulação dos trens que fazem o Expresso Leste das 4 horas até a meia noite deste domingo.

Mais obras aumentarão o tempo de viagem na Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana) das 4 horas até meia-noite. O intervalo médio vai aumentar para 30 minutos entre as estações Brás e Calmon Viana.