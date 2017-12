Obras na CPTM alteram circulação dos trens neste fim de semana

SÃO PAULO - Em obras, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operará em horários diferentes e maior tempo de intervalo neste fim de semana, dos dias 11 e 12 de novembro. provorasofrerão alterações. Embora não estena na agenda para manutenção desta vez, a linha 9 - Esmeralda também funcionará em horário diferente, devido à Fórmula 1, que acontece no domingo, no autódromo de Interlagos.

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Somente no domingo, entre 13 e 24 horas, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Luz e Caieiras, e de 30 minutos entre Caieiras e Francisco Morato.

Extensão da Linha 7-Rubi (Francisco Morato-Jundiaí)

No domingo, novamente das 13 às 24 horas, o intervalo médio dos trens será de 35 minutos entre as estações Francisco Morato e Jundiaí.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Somente no fim do dia deste sábado, das 20 horas até o final das operações, os trens passarão a cada 25 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Já no domingo, das 13 às 23 horas, o intervalo médio dos trens será de 16 minutos entre Júlio Prestes e Barueri e de 32 minutos entre Barueri e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Devido ao GP de Fórumula 1, os trens vão circular com intervalos médios de 5 minutos entre as estações Pinheiros e Grajaú, das 6h30 às 14h30 e entre 16h e 18h. A partir do final da corrida, haverá trens vazios saindo a partir da Estação Autódromo.

Linha 10-Turquesa – (Brás – Rio Grande da Serra)

Com operação normal no sábado, a linha 10 terá alterações no domingo: trens transitarão a cada 15 minutos entre as estações Brás e Mauá e de 30 minutos de Mauá a Rio Grande da Serra.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

No sábado, das 20 horas até o final da operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha.

No domingo, das 13 até a meia-noite, o tempo entre veículos será de 30 minutos, também em toda a linha.