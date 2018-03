Obras modificam operação de linhas da CPTM neste fim de semana

As linhas 7-Rubi (Luz-Jundiaí), 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi) e 11-Coral, em dois trechos (Luz-Estudantes e Guaianazes-Estudantes), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM),passarão por uma série de obras e intervenções neste fim de semana. Segundo a empresa, as linhas terão intervalos e esquemas de circulação alterados, situações que devem perdurar até o fim deste domingo.

Confira as mudanças programadas:

Linha 7-Rubi (Luz-Jundiaí): A partir das 16h00 deste sábado, até o final da operação comercial de domingo (19), devido às obras de construção da nova estação de Franco da Rocha, os trens partirão da Estação da Luz com destino a Caieiras e Francisco Morato, de forma alternada, com aumento do intervalo entre as partidas.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes - Itapevi): Das 8h00 às 20h00 de domingo, por conta de obras de reforma e modernização da Estação Engenheiro Cardoso, os trens partirão de Júlio Prestes com destino a Barueri e Itapevi, alternadamente, aumentando o intervalo entre uma composição e outra.

Linha 11-Coral (Luz – Estudantes) – Expresso Leste: No domingo, ao longo de todo o dia, a partir das 4h00 até o final da operação comercial, os trens sofrerão aumento no intervalo e partirão da Estação Luz, de forma alternada, com destino a Corinthians-Itaquera e Guaianazes. O motivo é a implementação de melhorias na cobertura da Estação José Bonifácio.

Linha 11-Coral (Luz – Estudantes) – trecho Guianazes – Estudantes: A partir das 10h00 deste sábado, até o final da operação comercial, devido a obras de modernização da Estação Calmon Viana, os trens partirão com maiores intervalos de Guaianazes, alternadamente, com destino a Calmon Viana e Estudantes. No domingo, do início da operação comercial até seu final, os trens partirão de Guaianazes com destino a Suzano e Estudantes, alternandamente. A razão é a execução de serviços de manutenção preventiva da rede aérea de alimentação elétrica no trecho entre Jundiapeba e Mogi das Cruzes.