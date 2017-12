Obras interrompem tráfego na Raposo Tavares

SOROCABA – A rodovia Raposo Tavares (SP-270), uma das principais ligações entre a capital e o interior de São Paulo, terá pontos de bloqueio para o tráfego deste sábado, 29, até o dia 4 de abril, na região de Sorocaba. A concessionária da rodovia vai adotar o sistema pare-siga para obras de recuperação de pavimento num trecho da rodovia que está sendo duplicado, na região de Sarapuí.

As interrupções ocorrerão das 7 às 18 horas, entre os quilômetros 133 e 137. O tempo de parada pode variar de dez minutos a uma hora, dependendo do volume de tráfego. Os bloqueios serão sinalizados. De acordo com a concessionária, motoristas que precisam usar a rodovia nesse período devem atentar para as placas de sinalização e ter paciência. Os limites de velocidade serão reduzidos no trecho.