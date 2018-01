Obras interditam trechos do Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Alguns trechos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos, ficarão interditados durante esta semana, entre os dias 26 e 30 de abril, para a realização de obras de recuperação e melhorias nas vias.

Na Rodovia Ayrton Senna, as obras de sinalização horizontal serão realizadas na praça de pedágio de Itaquaquecetuba, com interdição alternada das cabines, nos dois sentidos. Já, as obras de recuperação de pavimento ocorrerão, entre o quilômetros 14 e 16 (região de São Paulo), sentido Interior, interditando a faixa 4. Estas obras acontecerão de segunda a sexta-feira, durante a madrugada.

As obras de recuperação de pavimento na região de Mogi das Cruzes acontecerão das 9h às 17h, de terça a quinta-feira, com interdição alternada das faixas 1, 2 e 3. Do quilômetro 57 ao 59 (região de Guararema), as obras de sinalização horizontal ocorrerão na quarta e quinta-feira, das 9h às 17h, e na sexta-feira, das 9h às 16h, com interdição das faixas 1, 2 e 3, alternadamente. Estas obras serão realizadas apenas no sentido Interior da rodovia.

No sentido Capital, entre os quilômetros 47 e 49, a faixa 3 e o acostamento serão bloqueados para obras de drenagem do pavimento. As obras de recuperação de encostas ocorrerão em dois trechos da rodovia. Estas obras acontecerão de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h e, na sexta-feira, das 9h às 16h.

Entre os quilômetros 13 e 11, o acostamento será interditado alternadamente, na quarta e quinta-feira das 9h às 17h e na sexta-feira, das 9h às 16h, para a execução das obras de sinalização horizontal, no sentido Capital. As mesmas obras ocorrerão no retorno operacional do km 29 (região de Guarulhos), e, entre os quilômetros 44 e 50, com interdição alternada das faixas 1, 2 e 3, também das 9h às 17h.

Já as atividades de recuperação de pavimento, serão realizadas no sentido Capital, entre os quilômetros 44 e 46, com interdição alternada das faixas (região de Mogi das Cruzes), com interdição das faixas 2 e 3, alternadamente, e, entre os quilômetros 48 e 50, com interdição alternada das faixas 2 e 3, das 9h às 17h, na quinta-feira e, das 9h às 16h, na sexta-feira.

Em períodos entre as 9h e às 17h, de terça a quinta-feira e das 9h às 16h, na sexta-feira, diversos trechos da rodovia serão interditados momentaneamente para a realização dos serviços de lavagem de placas: entre os quilômetros 62 e 66, 71 e 75, 81 e 85, 89 e 98, 109 e 119 e, do quilômetro 125 ao 129.

Na rodovia Carvalho Pinto, as obras de sinalização horizontal ocorrerão nos dois sentidos, entre os quilômetros 125 e 127 (região de Taubaté), com interdição alternada das faixas 1 e 2, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h, e na sexta-feira, das 9h às 16h. As mesmas obras ocorrerão nas praças de pedágio de São José dos Campos (km 92) e de Caçapava (km 115), com interdição das cabines 15 e 16 e 13 e 14, respectivamente.

As obras de recuperação de pavimento ocorrerão em trechos, entre os quilômetros 60 e 65 e do quilômetro 83 e, com interdição da faixa 2, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h. Entre os quilômetros 109 e 111, a faixa 2 será interditada na quinta-feira, das 9h às 17h e na sexta-feira, das 9h às 16h.

Já as atividades de análise de pavimento ocorrerão, com interdição momentânea da faixa da esquerda, entre os quilômetros 118 e 119, no sentido Capital. Estas mesmas atividades serão realizadas entre os quilômetros 61 e 130, com interdição momentânea das faixas 1, 2 e 3 alternadamente, das 8h às 13h no sentido Capital e, das 14 às 17h no sentido Interior, durante o final de semana, nos dois sentidos da rodovia.

Tamoios

Na Rodovia dos Tamoios, os serviços de lavagem de placas serão realizados de terça a quinta-feira, das 9h às 17h e, na sexta-feira, das 9h às 16h, com interdição momentânea de faixas, entre os quilômetros 5 e 9, nos dois sentidos da rodovia e, do km 10 ao 11,5, no sentido Litoral. Também no sentido Litoral, na alça de acesso à Rodovia Carvalho Pinto, altura do km 96, os mesmo serviços serão realizados.

Na Rodovia SPI-179/60, interligação com a Rodovia Presidente Dutra, as faixas da alça de acesso serão interditadas, entre os quilômetros 0 e 2, sentido Carvalho Pinto, para obras de recuperação de pavimento, das 9h às 17h de segunda a terça-feira. No sentido oposto, as mesmas obras ocorrerão na quinta-feira, das 9h às 17h e, na sexta-feira, das 9h às 16h, entre os quilômetros 3 e 5, com interdição da faixa da direita.