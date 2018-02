Obras ficam só no papel Os principais projetos antienchente do governo estadual e da Prefeitura para a capital vão continuar no papel por mais um verão. Como o Estado mostrou na última semana, obras como as muretas de proteção para o Rio Tietê parar de transbordar e piscinões no centro e na periferia da cidade, prometidas pelo governo estadual, não ficarão prontas até o fim do ano.