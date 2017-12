Obras fecharão 3 túneis em SP na próxima semana

A execução de obras causará a interdição de três túneis na zona oeste de São Paulo, na próxima semana. O Presidente Jânio Quadros, na Vila Nova Conceição, ficará fechado de segunda, 5, a quarta-feira, 7, das 23h30 às 6 horas, para a manutenção de câmera. O Sebastião Camargo também será bloqueado nos três dias, mas das 23h30 às 5 horas, para a manutenção de câmera e a implementação de um novo sistema de iluminação. No Tribunal de Justiça, a interdição será mais curta. Nenhum veículo poderá passar pela via das 23h30 de segunda, 5, até as 5 horas de terça, 6, em decorrência da manutenção do sistema de iluminação e dos serviços de limpeza.