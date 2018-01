Obras fecham estações da CPTM neste domingo Continuam as obras de modernização da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Hoje, das 4h à meia-noite, não haverá circulação de trens entre as Estações Pirituba e Franco da Rocha da Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato-Jundiaí). Para o deslocamento, ônibus de conexão serão oferecidos, com senhas a serem retiradas nas estações.