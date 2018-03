Obras fecham estações da CPTM hoje e amanhã As obras de modernização da rede elétrica da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) continuam neste fim de semana. Hoje e amanhã, os trens não vão operar entre as Estações Tatuapé e Luz da Linha 11. Os usuários terão de fazer a transferência para a Linha 3 na Estação Tatuapé e os trens da Linha 10 circularão, excepcionalmente, até a Luz. Amanhã, também ficam fechadas as Estações Comendador Ermelino e Tatuapé da Linha 12.