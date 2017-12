Obras em Viracopos ficarão interditadas até sexta-feira

CAMPINAS - Parte das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, devem continuar interditadas até esta sexta-feira, 3, devido ao embargo parcial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), após acidente que deixou 14 trabalhadores feridos na terça-feira. As obras foram interditadas nesta quinta, 1º, pelo orgão.

De acordo com o sub-delegado do MTE, Sebastião Jesus da Silva, o embargo parcial no local do acidente, além de serviços feitos em altura e parte das concretagens nas obras de ampliação, foram mantidos porque a Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, responsável pelo aeroporto, ainda não enviou a documentação necessária para a liberação da construção. Já os operários que haviam também paralisado os outros setores da construção - uma vez que o acidente coincidiu com o dissídio coletivo - devem voltar a trabalhar amanhã, segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada, Infraestrutura e afins do Estado de São Paulo (Sintrapav).

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão 17% de aumento salarial, mais R$ 280 no valor da cesta-básica, além de

melhorias nos alojamentos, que estariam superlotados, e a extensão do vale-transporte e ajuda de custo para todos os trabalhadores.

Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, no dia 7 de maio a pauta de reivindicações será discutida com a empresa e funcionários. Em nota oficial, a concessionária informou que continua apurando as causas do acidente e que "já está tomando as medidas necessárias para suspender a interdição da obra determinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego". A empresa espera que as obras de ampliação sejam retomadas amanhã, exceto as áreas embargadas pelo MTE.