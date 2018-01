Obras em ponte deixam 7 km de lentidão na Marginal do Tietê

As pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, acumulavam quase 7 quilômetros de congestionamento, no início da tarde deste domingo, 1º, por conta das interdições decorrentes das obras na Ponte do Limão. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 12h45, a via expressa apresentava 5,3 quilômetros de engarrafamento, desde a Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Limão. Já na pista local, o trânsito estava carregado em 1,3 quilômetro, entre as pontes Julio de Mesquita Neto e Limão.