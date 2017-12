Obras e testes alteram circulação do Metrô e da CPTM neste fim de semana

SÃO PAULO - Obras e testes em algumas linhas do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão alterar a circulação de trens neste sábado, 2, e domingo, 3. Três linhas da CPTM serão afetadas por obras de modernização, o que deixará a circulação com intervalos maiores em trechos e horários específicos. Já no Metrô, todas as estações da Linha 4-Amarela ficarão fechadas no domingo por pouco mais de nove horas. Confira abaixo as mudanças e se planeje caso precise utilizar um dos sistemas de transporte.

METRÔ

Linha 4-Amarela. No domingo, 3, todas as estações ficarão fechadas entre 4h40 e 14 horas devido à continuidade das obras de expansão da futura estação Oscar Freire. Para atender a demanda dos passageiros que embarcam nas estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Fradique Coutinho, serão disponibilizados ônibus gratuitos do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese).

Os veículos vão circular por todo o trecho interrompido e farão integração com o Metrô na estação Clínicas, da Linha 2-verde. Quem faz transferência para a Linha 4-Amarela nas estações República e Luz, deverá seguir até a estação Clínicas, pela Linha 2-Verde, para acessar o local de onde partirão os ônibus do Paese, na avenida Dr. Arnaldo, 450 (lado oposto ao Cemitério).

Atenção. Depois das 14 horas, todas as estações serão abertas, mas o embarque nas estações Paulista e Fradique Coutinho ocorrerá na mesma plataforma. A Via Quatro vai informar o destino de cada trem por meio de avisos sonoros. Nas demais estações, o embarque segue normalmente.

Linha 15-Prata. Também no domingo, 3, as estações Vila Prudente e Oratório ficarão fechadas das 4h40 às 16 horas devido a testes programados no novo sistema de controle dos trens do Monotrilho. Nesse período, os passageiros serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema Paese.

CPTM

Linha 7-Rubi. No domingo, 3, haverá obras de modernização nas proximidades da Estação Vila Clarice entre 4h e 22h. O intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Luz e Francisco Morato.

Linha 10-Turquesa. No domingo, 3, haverá reformas na estação Guapituba das 4h à meia-noite e intervenções nos equipamentos de via perto da estação Tamanduateí entre 7h e 19h. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra.

Linha 12-Safira. No sábado, 2, haverá obras de implantação da Linha 13-Jade no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e USP-Leste, das 22h até o fim da operação comercial. Por conta disso, o intervalo médio dos trens será de 30 minutos em toda a linha.