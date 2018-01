Obras e testes afetam circulação da CPTM e do Metrô

SÃO PAULO - Continuam neste sábado, 7, e domingo, 8, as obras da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô. Na CPTM, apenas a linha 12- Safira não passará por manutenção. No Metrô, que inclui o monotrilho, haverá testes na Linha 5 - Lilás e na Linha 15. Veja quais serão as alterações e se organize.

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Haverá alteração apenas no domingo, entre as estações Luz e Francisco Morato. Os trens transitarão com intervalos de 24 minutos.

Extensão da Linha 7-Rubi (Francisco Morato-Jundiaí)

No sábado com operação normal, no domingo o tempo médio entre os veículos serao de 30 miutos no trecho que vai da estação Francisco Morato a Jundiaí.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

No domingo, das 6h às 23h, o intervalo médio dos trens será de 16 minutos entre Júlio Prestes e Barueri e, de 32 minutos, entre Barueri e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

No sábado, a partir das 20 horas, a circulação estará interrompida entre estações Presidente Altino e Osasco. Desvio pode ser feito via Linha 8-Diamante. No domingo, a interdição do trecho será o dia todo, entre 8 e 20 horas.

Linha 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra)

Entre 7 horas e 19h30, trens circularão a cada 26 minutos em toda a extensão da linha.

Linha 11-Coral – Expresso Leste (Luz-Guaianases)

No sábado, serviços de sinalização e telecomunicação na linha aumentará o intervalo entre os trens: a cada 15 minutos entre as estações Luz e Brás e, de 30 minutos, entre Brás e Guaianases.

Já no domingo, durante toda a operação, a circulação de trens ficará interrompida entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Os usuários deste trecho deverão utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô.

Nos demais trechos, o intervalo médio dos trens será de 18 minutos entre as estações Luz e Tatuapé e, de 15 minutos, entre Corinthians-Itaquera e Estudantes, sem necessidade de baldeação em Guaianases.

Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases-Estudantes)

No sábado, das 19 horas até o fim da operação, o tempo entre os trens será de 15 minutos entre as estações Guaianases e Estudantes.

No domingo, não haverá baldeação em Guaianases e o intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Corinthians-Itaquera e Estudantes.

Metrô

Linha 4 - Amarela

Na Linha 4 - Amarela, as estações República e Luz permanecerão fechadas o dia todo, devido às operações na estação Higienópolis-Mackenzie, ainda em construção. No trecho entre as estações Butantã e Paulista, a circulação dos trens ocorrerá normalmente. Segundo informe do próprio Metrô, os passageiros podem desembarcar na estação Paulista e seguir viagem usando a integração com a Linha 2-Verde (Vila Prudente – Vila Madalena), e dai seguirem para os outros acessos das estações República, linha vermelha, e Luz, linha azul.

Linha 15-Prata - monotrilho (Oratório – Vila Prudente)

Apenas no domingo, toda a linha estará fechada das 4h40 às 16 horas. Usuários serão atendidos pelo sistema do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), que circularão no trecho entre elas até o início da operação.

Linha 5 - Lilás

Devido a testes programados, todas as estações do trecho entre Capão Redondo e Adolfo Pinheiro permanecerão fechadas das 4h40 às 17 horas. No período, passageiros também serão atendidos pelo PAESE até a reabertura das estações.