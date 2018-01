Obras e manutenção vão alterar circulação de trens em SP

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) irá realizar nos próximos dias manutenções na Linha 8 - Diamante (Júlio Prestes - Itapevi) e 9 - Esmeralda (Osasco - Grajaú). No sábado, 9, será feita manutenção na rede aérea da Linha 8 - Diamante das 20 até 1 hora da madrugada. Em alguns trechos, os trens circularão por via única, e o intervalo entre as composições passará de 12 para 16 minutos. No dia seguinte, a manutenção será realizada entre 8 e 18 horas, e o intervalo entre um trem e outro passará de 15 para 28 minutos.

O tempo de espera na Linha 9 - Esmeralda também terá aumento de 6 para 18 minutos devido a obras de manutenção na via, que ocorrerão das 20 até 1 hora. No domingo, 10, segunda, 11, e terça-feira, 12, durante toda a operação comercial (das 4 horas à meia noite), haverá obras na região da estação Primavera - Interlagos. Por isso, os trens funcionarão em esquemas especiais.

Entre as estações Osasco e Autódromo, os intervalos nos horários de pico serão de 6 minutos, e nos horários de menor movimento, de 7 minutos. Já entre as estações Autódromo e Grajaú, os intervalos serão de 12 minutos nos horários de pico.