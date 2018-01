Obras do Trecho Norte do Rodoanel começam na terça-feira

SÃO PAULO - As obras do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas vão começar na próxima terça-feira, 12, segundo o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Trata-se da última parte no anel viário que começou a ser construído em 1998. A previsão é que o Trecho Norte, que terá 47,4 quilômetros, seja entregue até 2016. O custo da obra será de R$ 3,9 bilhões.

O anuncio foi feito pelo governador na cerimônia que marcou o encontro das duas frentes de trabalho da escavação do túnel do Trecho Leste - ramal que deve ficar pronto em março de 2014. Segundo o governador, as obras do Trecho Norte vão começar na ligação da via com a Rodovia Dutra, mesmo ponto onde termina o Trecho Leste. A obra terá sete túneis, que juntos somam cerca de 6 km. Eles vão ficar sob a Serra da Cantareira.