Obras do trecho norte do Rodoanel começam amanhã As obras de construção do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas começam amanhã, segundo prometeu na semana passada o governador Geraldo Alckmin. É o último pedaço do Rodoanel, cujas obras começaram em 1998, no trecho oeste. O custo dessa última parte da obra é estimado em R$ 3,9 bilhões, segundo o governo do Estado.