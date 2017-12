Obras do rodoanel da Régis Bittencourt são canceladas

As obras do Viaduto do Rodoanel Mário Covas, na Rodovia Régis Bittencourt, estão canceladas por tempo indeterminado, por falta de guindaste para realizar o trabalho, segundo informações da concessionária Autopista, empresa que administra a rodovia.

As obras, que estavam programadas para o período de 3 a 6 de outubro, foram canceladas e não há previsão de uma nova data para as interdições. Os trabalhos previam o lançamento das vigas do Viaduto do Rodoanel Sul, no km 279 da Rodovia BR-116, no município de Embu, na Grande São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O serviço é de responsabilidade do Desenvolvimento Rodoviário S.A.(Dersa), que informou na manhã desta quinta-feira, 1º, o cancelamento das obras ocorreu devido à indisponibilidade do guindaste que faria o lançamento das vigas. Ainda não há uma nova data para a realização dos trabalhos.